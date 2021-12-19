Луис Суарес нецензурно высказался в адрес Диего Симеоне после замены в матче с «Севильей»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес эмоционально отреагировал на свою замену в матче 18-го тура испанской Примеры с «Севильей» (1:2). Уругваец покинул поле на 57-й минуте встречи. Суарес остался недоволен таким решением главного тренера мадридской команды Диего Симеоне.



Как сообщает Marca, отправляясь в сторону скамейки запасных, Луис сказал в адрес тренера: «Глупый идиот, опять всё то же самое» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»).

Видео эпизода:

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В этом сезоне на счету Суареса 23 сыгранных матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Контракт уругвайца с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года.