Луис Суарес нецензурно высказался в адрес Диего Симеоне после замены в матче с «Севильей»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес эмоционально отреагировал на свою замену в матче 18-го тура испанской Примеры с «Севильей» (1:2). Уругваец покинул поле на 57-й минуте встречи. Суарес остался недоволен таким решением главного тренера мадридской команды Диего Симеоне.
Как сообщает Marca, отправляясь в сторону скамейки запасных, Луис сказал в адрес тренера: «Глупый идиот, опять всё то же самое» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»).
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В этом сезоне на счету Суареса 23 сыгранных матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Контракт уругвайца с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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