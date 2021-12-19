Тренер «Фиорентины» оценил ничью команды с «Сассуоло». «Фиалки» проигрывали 0:2 к перерыву

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился эмоциями от ничьей с «Сассуоло» (2:2) в 18-м туре чемпионата Италии.
«По крайней мере, теперь люди перестанут спрашивать, почему «Фиорентина» никогда не играет вничью. Мы почти проиграли 0:3, но хорошо постарались, чтобы не пропустить от «Сассуоло» во втором тайме. По правде говоря, мы заслуживали большего и в первом. Без удаления Бираги, думаю, мы продолжили бы давить и, возможно, победили. Если бы мы одержали победу, думаю, стадион мог бы взорваться от эмоций болельщиков.
Замена Влаховича в конце? Оставалось играть пару минут, нам нужно было действовать осторожно, потому что соперник усилил атакующую линию. К сожалению, удаление — неприятная история. Думаю, в 99,9% случаях, когда команда остаётся в меньшинстве, она проигрывает», — приводит слова Итальяно football-italia.
- 19 декабря 2021
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:27
-
18:09
-
18:08
-
18:05
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:52
-
16:46
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
15:46
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:46