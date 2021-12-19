Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в декабре
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Болельщики «Зенита» выбрали полузащитника Клаудиньо лучшим игроком команды в декабре, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Бразилец набрал 76,67% голосов респондентов. Второе место занял Ярослав Ракицкий (4%), третье — Андрей Мостовой (3,67%).
В декабре Клаудиньо провёл три матча и забил четыре мяча — два в ворота «Ростова», а также в матчах с «Челси» и «Динамо».
Приз игроку месяца стал третьим для бразильца в текущем сезоне, ранее он получил аналогичную награду в сентябре и октябре. В июле-августе приза удостоился Сердар Азмун, в ноябре — Ракицкий.
Всего в первой части сезона Клаудиньо записал на свой счёт 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах РПЛ и 2 гола в 6 играх Лиги чемпионов.
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