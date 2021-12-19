Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в декабре

Болельщики «Зенита» выбрали полузащитника Клаудиньо лучшим игроком команды в декабре, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Бразилец набрал 76,67% голосов респондентов. Второе место занял Ярослав Ракицкий (4%), третье — Андрей Мостовой (3,67%).



В декабре Клаудиньо провёл три матча и забил четыре мяча — два в ворота «Ростова», а также в матчах с «Челси» и «Динамо».



Приз игроку месяца стал третьим для бразильца в текущем сезоне, ранее он получил аналогичную награду в сентябре и октябре. В июле-августе приза удостоился Сердар Азмун, в ноябре — Ракицкий.

Всего в первой части сезона Клаудиньо записал на свой счёт 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах РПЛ и 2 гола в 6 играх Лиги чемпионов.