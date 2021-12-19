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«Гранада» разгромила «Мальорку» благодаря хет-трику 39-летнего Молины

«Гранада» разгромила «Мальорку» благодаря хет-трику 39-летнего Молины
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Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий «Гранады» Хорхе Молина, ему ассистировал Луис Суарес.

Молина открывает счёт в матче:

Через четыре минуты полузащитник гостей Дани Родригес сравнял счёт, голевую передачу сделал Хауме Коста.

Ответный мяч Родригеса:

На 61-й минуте Молина сделал дубль.

Молина забивает свой второй гол в матче:

В добавленное ко второму тайму время Молина оформил хет-трик, результативная передача на счету Антонио Пуэртаса.

Молина делает хет-трик:

Через пять минут Пуэртас сам забил, голевой пас отдал Суарес.

Гол Пуэртаса:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Луис Кольядо Лопес.

Испания - Примера. 18-й тур
19 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
4 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Молина – 20'   1:1 Родригес – 24'   2:1 Молина – 61'   3:1 Молина – 90+1'   4:1 Пуэртас – 90+6'
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