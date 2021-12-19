«Гранада» разгромила «Мальорку» благодаря хет-трику 39-летнего Молины

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Мальорку». Хозяева одержали победу – 4:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 20-й минуте отличился нападающий «Гранады» Хорхе Молина, ему ассистировал Луис Суарес.

Молина открывает счёт в матче:

Через четыре минуты полузащитник гостей Дани Родригес сравнял счёт, голевую передачу сделал Хауме Коста.

Ответный мяч Родригеса:

На 61-й минуте Молина сделал дубль.

Молина забивает свой второй гол в матче:

В добавленное ко второму тайму время Молина оформил хет-трик, результативная передача на счету Антонио Пуэртаса.

Молина делает хет-трик:

Через пять минут Пуэртас сам забил, голевой пас отдал Суарес.

Гол Пуэртаса:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Луис Кольядо Лопес.