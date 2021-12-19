«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: Марез довёл счёт до разгромного, Зинченко отдал голевой пас

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».



На 65-й минуте результативный удар по воротам хозяев нанёс нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, голевую передачу сделал Александр Зинченко.

Гол Мареза:

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Ранее на 5-й минуте отличился защитник «горожан» Рубен Диаш, ему ассистировал Канселу. На 27-й минуте гол забил защитник «Сити» Жоау Канселу, Марез оформил голевой пас.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» набрал 41 очко в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) — на 19-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (40) и «Челси» (37). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».