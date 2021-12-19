«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Эмерсон, Дайер, Сесеньон, Уинкс, Н’Домбеле, Хын Мин, Алли, Кейн.



Запасные: Остин, Доэрти, Регилон, Родон, Танганга, Ло Чельсо, Моура, Скипп, Бергвейн.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Конате, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Кейта, Мортон, Мане, Жота, Салах.



Запасные: Келлехер, Гомес, Куанса, Цимикас, Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Гордон, Минамино.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.