«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился защитник «горожан» Рубен Диаш, ему ассистировал Канселу. На 27-й минуте гол забил защитник «Сити» Жоау Канселу, Рияд Марез оформил голевой пас.

Диаш открывает счёт в матче:

Канселу удваивает преимущество своей команды:

На 65-й минуте результативный удар по воротам хозяев нанёс Рияд Марез, голевую передачу сделал Александр Зинченко. На 86-й минуте после передачи Габриэла Жезуса забил Рахим Стерлинг.

Марез доводит счёт до разгромного:

Гол Стерлинга:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Манчестер Сити» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) — на 19-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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