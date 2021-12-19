«Аталанта» готова продать Миранчука в «Дженоа» за € 16 млн
Поделиться
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук входит в сферу интересов другой итальянской команды. В подписании российского футболиста заинтересован «Дженоа», но клуб может отпугнуть цена в € 16 млн, которую «Аталанта» просит за своего игрока. Об этом сообщает milannews24 cо ссылкой на Il Secolo XIX.
Вместо российского игрока «Дженоа» может подписать полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.
Новость по темеГасперини: Миранчук — сильный игрок, в этом нет сомнений
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив
-
19:47
-
19:29
-
19:27
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:27
-
18:09
-
18:08
-
18:05
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:52
Партнерский контент