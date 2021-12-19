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«Аталанта» готова продать Миранчука в «Дженоа» за € 16 млн

«Аталанта» готова продать Миранчука в «Дженоа» за € 16 млн
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук входит в сферу интересов другой итальянской команды. В подписании российского футболиста заинтересован «Дженоа», но клуб может отпугнуть цена в € 16 млн, которую «Аталанта» просит за своего игрока. Об этом сообщает milannews24 cо ссылкой на Il Secolo XIX.

Вместо российского игрока «Дженоа» может подписать полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.

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