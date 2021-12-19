Часть клубов АПЛ хочет, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матч отдельно

Завтра, 20 декабря, состоится экстренное заседание английской Премьер-лиги, на котором будет обсуждаться вопрос возможной приостановки чемпионата из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в качестве одной из мер по сокращению угрозы распространения COVID-19 некоторые клубы АПЛ предлагают, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.
Сообщается, что клубы потребуют от руководства лиги новых, более строгих протоколов. Болельщики же хотят более чётких правил, чтобы избежать поздней отмены матчей.
Напомним, некоторые матчи 16-го и 17-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, пять из шести встреч, которые должны были пройти вчера, 18 декабря, не состоялись.
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