«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн вывел «шпор» вперёд

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий «шпор» Гарри Кейн, ему ассистировал Тангай Н’Домбеле.

Гол Кейна:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (25) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 18 встречах набравший 44 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».