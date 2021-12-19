Влахович повторил результат Роналду по голам в Серии А за год

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отметился забитым голом в игре с «Сассуоло» (2:2) в 18-м туре итальянской Серии А. Этот гол стал для сербского форварда 33-м в рамках чемпионата Италии за 2021 год. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду, который в бытность футболиста «Ювентуса» забил 33 гола в 2020 году. Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».



Лидером по числу голов в высшем итальянском дивизионе является Феличе Борель (41 гол за «Ювентус» в 1933 году), второе место занимает швед Гуннар Нордаль (36 голов за «Милан» в 1950 году). Влахович и Роналду делят третью строчку, но у сербского форварда есть возможность обогнать результат португальца в матче 19-го тура Серии А с «Вероной», который состоится 22 декабря.



В нынешнем сезоне Влахович в 18 матчах чемпионата Италии забил 16 голов.