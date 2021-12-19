«Атлетик» вырвал победу у «Бетиса» на 89-й минуте

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 18-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Бетис». Хозяева одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился нападающий басков Иньяки Уильямс, ему ассистировал Икер Муньяин. Через четыре минуты форвард гостей Хуанми сравнял счёт.
Уильямс открывает счёт в матче:
На 52-й минуте полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир забил гол, результативную передачу сделал Вильям Карвалью. На 72-й минуте после паса Ойана Сансета Уильямс оформил дубль.
Фекир выводит свою команду вперёд:
За минуту до окончания основного времени встречи защитник хозяев Оскар де Маркос нанёс голевой удар по воротам «Бетиса», результативный пас на счету Сансета.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Помогали ему ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Давид Лопес Хименес.
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