«Нас обзывали «коричневыми обезьянами». Компани обвинил фанатов «Брюгге» в расизме

Сегодня, 19 декабря, «Брюгге» принимал «Андерлехт» в матче чемпионата Бельгии. Встреча завершилась ничьей 2:2.
После игры главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани, известный по выступлениям за «Манчестер Сити» и сборную Бельгии, заявил, что фанаты «Брюгге» оскорбляли игроков «Андерлехта» на расовой почве.
«Я опустошён. На протяжении всего матча мой штаб, игроков и меня самого обзывали «коричневыми обезьянами» и ещё бог знает как.
Эти вещи тяжело принять. В нашей команде есть игроки, которые много отдали этой стране. Они просто приехали сюда играть в футбол. Так что теперь для меня эта игра не так важна.
Не хочу ввязываться в конфликт с «Брюгге», но у меня вот такие эмоции. Я просто хочу домой. Отдохнуть и провести время с людьми, которые для меня важны», — цитирует Компани Voetbal International.
- 19 декабря 2021
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