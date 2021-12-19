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«Нас обзывали «коричневыми обезьянами». Компани обвинил фанатов «Брюгге» в расизме

«Нас обзывали «коричневыми обезьянами». Компани обвинил фанатов «Брюгге» в расизме
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Сегодня, 19 декабря, «Брюгге» принимал «Андерлехт» в матче чемпионата Бельгии. Встреча завершилась ничьей 2:2.

После игры главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани, известный по выступлениям за «Манчестер Сити» и сборную Бельгии, заявил, что фанаты «Брюгге» оскорбляли игроков «Андерлехта» на расовой почве.

«Я опустошён. На протяжении всего матча мой штаб, игроков и меня самого обзывали «коричневыми обезьянами» и ещё бог знает как.

Эти вещи тяжело принять. В нашей команде есть игроки, которые много отдали этой стране. Они просто приехали сюда играть в футбол. Так что теперь для меня эта игра не так важна.

Не хочу ввязываться в конфликт с «Брюгге», но у меня вот такие эмоции. Я просто хочу домой. Отдохнуть и провести время с людьми, которые для меня важны», — цитирует Компани Voetbal International.

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