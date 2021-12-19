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«Лидс» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» в январе

«Лидс» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» в январе
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни входит в сферу интересов английского «Лидса». Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, хавбек стал главной трансферной целью «Лидса» на зимнее трансферное окно. Переход может обойтись команде в € 23,5 млн.

Однако 23-летний американский футболист хочет побороться за место в составе итальянского клуба. Переход в «Лидс», учитывая их позицию в чемпионате Англии, может не устроить Маккенни.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и забил два гола. В пяти матчах Лиги чемпионов полузащитник не отметился голевыми действиями. Контракт американца с «Ювентусом» истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

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