«Фенербахче» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби, Озил забил с пенальти

В 17-м туре турецкой Суперлиги состоялось стамбульское дерби — «Фенербахче» принимал «Бешикташ». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.

На 14-й минуте бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил вывел «Фенербахче» вперёд, реализовав пенальти. На 25-й минуте бразилец Жозеф де Соуза сравнял счёт. Вскоре немецкий форвард хозяев Мергим Бериша вновь обеспечил команде преимущество. Но во второй половине де Соуза оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Фенербахче» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата. «Бешикташ» (25) идёт на девятом месте. Возглавляет таблицу «Трабзонспор» (42), опережая ближайшего преследователя — «Коньяспор» — на 9 баллов.