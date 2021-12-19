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«Фенербахче» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби, Озил забил с пенальти

«Фенербахче» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби, Озил забил с пенальти
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В 17-м туре турецкой Суперлиги состоялось стамбульское дерби — «Фенербахче» принимал «Бешикташ». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.

На 14-й минуте бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил вывел «Фенербахче» вперёд, реализовав пенальти. На 25-й минуте бразилец Жозеф де Соуза сравнял счёт. Вскоре немецкий форвард хозяев Мергим Бериша вновь обеспечил команде преимущество. Но во второй половине де Соуза оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Фенербахче» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата. «Бешикташ» (25) идёт на девятом месте. Возглавляет таблицу «Трабзонспор» (42), опережая ближайшего преследователя — «Коньяспор» — на 9 баллов.

Турция - Суперлига. 17-й тур
19 декабря 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
2 : 2
Бешикташ
Стамбул
1:0 Озил – 14' (пен)   1:1 де Соуза – 25'   2:1 Бериша – 30'   2:2 де Соуза – 59'
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