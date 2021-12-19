Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о ковиде: что делать, если у нас будут новые случаи, а нас заставят играть?

Тухель — о ковиде: что делать, если у нас будут новые случаи, а нас заставят играть?
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с коронавирусом в английской Премьер-лиге.

«Мы много говорим о том, что должны обезопасить и защитить футболистов, но не уверен, что сегодня у нас это получилось. Если завтра у нас будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом, я бы хотел поговорить с руководством АПЛ о том, чего они ожидают. Если нас заставят играть с «Брентфордом», возможно, нам стоит приезжать или не нужно тренироваться? Что нам делать?

Каждый имеет право на мнение. У нас своё, у Премьер-лиги – своё, они не совпадают», — цитирует Тухеля BBC.

Напомним, «Челси» просил перенести матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» из-за нескольких выявленных случаев заражения коронавирусом в стане синих, но руководство лиги отказало лондонцам. Однако некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, пять из шести встреч, которые должны были пройти вчера, 18 декабря, не состоялись.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Часть клубов АПЛ хочет, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матч отдельно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021