Тухель — о ковиде: что делать, если у нас будут новые случаи, а нас заставят играть?

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с коронавирусом в английской Премьер-лиге.



«Мы много говорим о том, что должны обезопасить и защитить футболистов, но не уверен, что сегодня у нас это получилось. Если завтра у нас будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом, я бы хотел поговорить с руководством АПЛ о том, чего они ожидают. Если нас заставят играть с «Брентфордом», возможно, нам стоит приезжать или не нужно тренироваться? Что нам делать?



Каждый имеет право на мнение. У нас своё, у Премьер-лиги – своё, они не совпадают», — цитирует Тухеля BBC.



Напомним, «Челси» просил перенести матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» из-за нескольких выявленных случаев заражения коронавирусом в стане синих, но руководство лиги отказало лондонцам. Однако некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, пять из шести встреч, которые должны были пройти вчера, 18 декабря, не состоялись.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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