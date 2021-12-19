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Робертсон — первый с 2016 года, кто забил, отдал голевую и удалился в одной игре АПЛ

Робертсон — первый с 2016 года, кто забил, отдал голевую и удалился в одной игре АПЛ
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон стал первым игроком чемпионата Англии с 2016 года, который забил, отдал голевой пас и удалился в одной игре. Случилось это в матче с «Тоттенхэмом» в 18-м туре АПЛ. Последним футболистом лиги, которому покорилось такое достижение, стал форвард «Фулхэма» Александр Митрович в мае 2016 года. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

27-летний Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, перейдя из «Халла». В нынешнем сезоне шотландский защитник в 13 матчах чемпионата Англии забил гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Робертсона в € 65 млн.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лидсом».

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