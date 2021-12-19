Робертсон — первый с 2016 года, кто забил, отдал голевую и удалился в одной игре АПЛ
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон стал первым игроком чемпионата Англии с 2016 года, который забил, отдал голевой пас и удалился в одной игре. Случилось это в матче с «Тоттенхэмом» в 18-м туре АПЛ. Последним футболистом лиги, которому покорилось такое достижение, стал форвард «Фулхэма» Александр Митрович в мае 2016 года. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
27-летний Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, перейдя из «Халла». В нынешнем сезоне шотландский защитник в 13 матчах чемпионата Англии забил гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Робертсона в € 65 млн.
В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лидсом».
Новость по теме«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Эндрю Робертсон удалён с поля
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив
-
19:47
-
19:29
-
19:27
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:37
-
18:27
Партнерский контент