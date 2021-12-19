«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий «шпор» Гарри Кейн, ему ассистировал Тангай Н’Домбеле. На 35-й минуте форвард красных Диогу Жота забил гол, результативную передачу сделал Эндрю Робертсон.

Кейн открывает счёт в матче:

Жота сравнивает счёт:

На 70-й минуте результативный удар нанёс Робертсон. На 74-й минуте забил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 77-й минуте красную карточку получил Робертсон.

Робертсон выводит «Ливерпуль» вперёд:

Ответный мяч Сона:

Удаление Робертсона:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (26) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 18 встречах набравший 44 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».