«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий «шпор» Гарри Кейн, ему ассистировал Тангай Н’Домбеле. На 35-й минуте форвард красных Диогу Жота забил гол, результативную передачу сделал Эндрю Робертсон.
На 70-й минуте результативный удар нанёс Робертсон. На 74-й минуте забил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 77-й минуте красную карточку получил Робертсон.
Робертсон выводит «Ливерпуль» вперёд:
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (26) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 18 встречах набравший 44 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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