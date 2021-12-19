«Ньюкасл» в январе подпишет защитника мадридского «Атлетико» за € 30 млн
Поделиться
Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер в январе станет игроком английского «Ньюкасла». Трансфер 31-летнего футболиста обойдётся команде в € 30 млн. Об этом сообщает TalkSport.
Английский клуб готов сделать Триппьера самым высокооплачиваемым игроком команды. Сам футболист хочет вернуться в Премьер-лигу с того момента, как им интересовался «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Триппьер выступает за мадридский «Атлетико» с 2019 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за € 22 млн. Действующее соглашение англичанина с испанским клубом истекает в конце следующего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Триппьера в € 20 млн.
В нынешнем сезоне защитник появлялся в 13 матчах испанской Ла Лиги.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив
-
19:47
-
19:29
-
19:27
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:37
-
18:37
-
18:27
Партнерский контент