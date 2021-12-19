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«Ньюкасл» в январе подпишет защитника мадридского «Атлетико» за € 30 млн

«Ньюкасл» в январе подпишет защитника мадридского «Атлетико» за € 30 млн
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Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер в январе станет игроком английского «Ньюкасла». Трансфер 31-летнего футболиста обойдётся команде в € 30 млн. Об этом сообщает TalkSport.

Английский клуб готов сделать Триппьера самым высокооплачиваемым игроком команды. Сам футболист хочет вернуться в Премьер-лигу с того момента, как им интересовался «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Триппьер выступает за мадридский «Атлетико» с 2019 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за € 22 млн. Действующее соглашение англичанина с испанским клубом истекает в конце следующего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Триппьера в € 20 млн.

В нынешнем сезоне защитник появлялся в 13 матчах испанской Ла Лиги.

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