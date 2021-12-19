Жота — о ничьей с «Тоттенхэмом»: у них не было матчей 2 недели, а мы всё это время играли
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом» (2:2) в 18-м туре чемпионата Англии. Португалец сравнял счёт в первом тайме.
«У них не было матчей две недели, а мы всё это время играли. Была довольно интенсивная игра. Играть вдесятером в конце матча непросто.
Удаление Робертсона? Что есть, то есть. В этот момент мы потеряли ритм, но в футболе такое случается.
Справедлива ли ничья? Трудно говорить о справедливости в футболе. Учитывая количество моментов у обеих команд, одно очко — это нормально», — сказал Жота в эфире Sky Sports.
Жота сравнивает счёт в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
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