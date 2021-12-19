В Германии впервые отменили футбольный матч из-за расизма

Матч 20-го тура третьей лиги Германии между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» был остановлен, а затем отменён. Команды провели на поле всего 35 минут и были вынуждены прерваться из-за оскорбления в адрес нападающего гостей Аарона Опоку. Об этом сообщает The Guardian.



Судьи отметили, что они были похожи на крики обезьяны и главный арбитр встречи Николас Винтер сначала остановил игру, а через полчаса принял решение об отмене матча. Преступник был задержан и отправлен в полицию, решение о переигровке или доигровке матча ещё не принято. «Дуйсбург» сообщил, что игра окончена по причине того, что «Оснабрюк» больше не может принимать участие в матче. В Германии впервые отменили футбольную игру из-за расизма.



«Оснабрюк» занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 29 очков. «Дуйсбург» (17) – на 18-м месте.

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