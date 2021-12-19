«Хетафе» вырвал победу в матче с «Осасуной» в добавленное время

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 18-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился нападающий Дарио Поведа, ему ассистировал Дамиан Суарес.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Антонио Мартинес Морено и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.
«Осасуна» за 18 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании заработала 22 очка, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» после 18 сыгранных туров располагается на 16-м месте в таблице, имея в своём активе 15 очков.
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