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«Хетафе» вырвал победу в матче с «Осасуной» в добавленное время

«Хетафе» вырвал победу в матче с «Осасуной» в добавленное время
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Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 18-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился нападающий Дарио Поведа, ему ассистировал Дамиан Суарес.

Победный мяч Поведы:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Антонио Мартинес Морено и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.

«Осасуна» за 18 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании заработала 22 очка, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» после 18 сыгранных туров располагается на 16-м месте в таблице, имея в своём активе 15 очков.

Испания - Примера. 18-й тур
19 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Поведа – 90+3'
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