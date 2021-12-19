Клопп — судье после игры с «Тоттенхэмом»: у меня нет проблем с арбитрами, кроме тебя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен судейством Пола Тирни в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2). Об этом сообщает Goal.



Клоппу не понравилось, что Тирни не удалил нападающего хозяев Гарри Кейна, который влетел в ногу защитника Эндрю Робертсона в первом тайме. Тирни показал английскому форварду жёлтую карточку. Также немецкий специалист считает, что в ворота «Тоттенхэма» должен был быть назначен пенальти за фол Эмерсона на Диего Жоте. Клопп согласился с удалением Робертсона, но удивился, почему его фол был просмотрен на VAR, а момент с Кейном — нет.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.

Робертсон получает красную за фол на Эмерсоне:

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