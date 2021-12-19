Клопп — судье после игры с «Тоттенхэмом»: у меня нет проблем с арбитрами, кроме тебя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен судейством Пола Тирни в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2). Об этом сообщает Goal.
Клоппу не понравилось, что Тирни не удалил нападающего хозяев Гарри Кейна, который влетел в ногу защитника Эндрю Робертсона в первом тайме. Тирни показал английскому форварду жёлтую карточку. Также немецкий специалист считает, что в ворота «Тоттенхэма» должен был быть назначен пенальти за фол Эмерсона на Диего Жоте. Клопп согласился с удалением Робертсона, но удивился, почему его фол был просмотрен на VAR, а момент с Кейном — нет.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Кук. Резервный рефери — Андре Марринер.
Робертсон получает красную за фол на Эмерсоне:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 19 декабря 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив