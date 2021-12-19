Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о ничьей в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Захватывающая игра, мы создали много моментов для того, чтобы забить и выиграть матч. Немного разочарованы ничьей, хотя, безусловно, мы играли против очень сильной команды.



Из-за созданных моментов мы едем домой с мыслью о том, что вместо одного очка могли бы заработать три. У нас был план. Защищаться против «Ливерпуля» непросто. Мы создавали проблемы для них, когда владели мячом. Болельщики увидели захватывающий матч.



Не хочу говорить о решениях судьи. Игра была хорошей со стороны обеих команд», — цитирует Конте BBC.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:2. За «шпор» забили Гарри Кейн и Сон Хын Мин. В стане красных отличились Диогу Жота и Эндрю Робертсон.

Гол Кейна в ворота «Ливерпуля»:

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