Тухель — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: я доволен. Могли бы выиграть, если бы чуть повезло

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«В первом тайме мы испытывали определённые трудности, хотя стартовые пять минут провели очень сильно. Мы не смогли оптимально приспособиться к структуре игры «волков» и немного запаздывали практически во всех единоборствах. Мне понравилась реакция команды во втором тайме, который мы провели очень хорошо. Мы не позволили сопернику забить, и это один из положительных итогов сегодняшней встречи.

На этом стадионе сложно создавать моменты и забивать голы, и это было очевидно ещё до начала матча. Если анализировать эту встречу в отрыве от остальных результатов и оценивать исключительно качество игры, то я доволен. Мы могли бы выиграть, если бы нам немного повезло. Возможно, нам не хватило немного качества, одного удара, каких-то сложившихся в нашу пользу незначительных игровых ситуаций, и всё же я полностью доволен тем, как мы провели второй тайм», — цитирует немца сайт «Челси».

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.