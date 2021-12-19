В «Интере» прокомментировали возможный переход Икарди в «Ювентус»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал возможный переход экс-форварда команды Мауро Икарди в «Ювентус». Итальянский клуб может арендовать или приобрести форварда у «ПСЖ».
«На данный момент Серия А – это не Эльдорадо, которым она была в 90-е годы. Сейчас это больше переходная лига, мы часто видим, как качественные футболисты уходят. Мы бы приветствовали возвращение сильных игроков в лигу. В любом случае не мне комментировать новости по Икарди, потому что он больше не наш нападающий, и мы очень довольны нашими форвардами. От качественных футболистов в Серии А выиграет итальянский футбол», — приводит слова Маротты football-italia со ссылкой на RAI Sport 90 Minuto.
28-летний Икарди выступал в составе «Интера» с 2013 по 2019 год.
- 19 декабря 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив