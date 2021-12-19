В «Интере» прокомментировали возможный переход Икарди в «Ювентус»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал возможный переход экс-форварда команды Мауро Икарди в «Ювентус». Итальянский клуб может арендовать или приобрести форварда у «ПСЖ».



«На данный момент Серия А – это не Эльдорадо, которым она была в 90-е годы. Сейчас это больше переходная лига, мы часто видим, как качественные футболисты уходят. Мы бы приветствовали возвращение сильных игроков в лигу. В любом случае не мне комментировать новости по Икарди, потому что он больше не наш нападающий, и мы очень довольны нашими форвардами. От качественных футболистов в Серии А выиграет итальянский футбол», — приводит слова Маротты football-italia со ссылкой на RAI Sport 90 Minuto.



28-летний Икарди выступал в составе «Интера» с 2013 по 2019 год.

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