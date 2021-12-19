Агент Буффона опроверг информацию о возможном переходе вратаря в «Спартак»
Поделиться
Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона, опроверг информацию о том, что итальянский футболист может перейти в «Спартак».
«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», — приводит слова Мартины «Спорт-экспресс».
Ранее появилась информация, что новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить 43-летнего вратаря, который якобы недоволен результатами «Пармы» в Серии B — команда идёт на 14-м месте из 20.
Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. В этом сезоне голкипер провёл в Серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов. Ранее Буффон выступал за «Ювентус» и сборную Италии.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:48Павел Мамаев стал игроком «Химок» Эксклюзив
Партнерский контент