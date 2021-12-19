Агент Буффона опроверг информацию о возможном переходе вратаря в «Спартак»

Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона, опроверг информацию о том, что итальянский футболист может перейти в «Спартак».

«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», — приводит слова Мартины «Спорт-экспресс».



Ранее появилась информация, что новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить 43-летнего вратаря, который якобы недоволен результатами «Пармы» в Серии B — команда идёт на 14-м месте из 20.



Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. В этом сезоне голкипер провёл в Серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов. Ранее Буффон выступал за «Ювентус» и сборную Италии.