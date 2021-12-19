«Барселона» хочет продлить контракт с Гави на пять лет

«Барселона» хочет продлить контракт со своим 17-летним полузащитником Гави, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, в ближайшее время каталонский клуб предложит игроку новый пятилетний контракт.



Гави является воспитанником «Барселоны». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату, равную той, которую имел в резервной команде каталонцев. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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