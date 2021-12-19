Девушка Сафонова: Матвей в «Зените»? Там хватит одного бывшего вратаря «Краснодара»

Возлюбленная вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Марина Кондратюк не считает, что футболисту нужно переходить в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Девушка отвечала на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».

«Если вас интересует моё субъективное мнение, то в «Зените» одного бывшего краснодарского вратаря достаточно. Матвей пока прекрасно справляется со своей работой в клубе, в котором вырос», — ответила Кондратюк.



31-летний Крицюк, ныне выступающий за «Зенит», с 2016 по 2020 год был игроком «Краснодара».



22-летний Сафонов в нынешнем сезоне чемпионата России пропустил 16 мячей и шесть раз сыграл «на ноль» в 17 матчах. Контракт футболиста с клубом истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 14 млн.