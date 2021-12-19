Анчелотти — о ковиде: «Реал» не думал о переносе матчей, мы способны справиться с потерями

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о влиянии коронавирусной инфекции на мадридский клуб.



«Это то, с чем общество и каждый из нас должны жить, в «Реале» никогда не думали о переносе матча. Наш состав способен справиться с текущими потерями. Вирус уже не так силён, как раньше.



Мы должны быть осторожны, но нам нужно продолжать работу. В данном аспекте клуб очень требователен и проводит тесты каждый день. Но нужно смотреть вперёд», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 очка после 17 туров.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.