Анчелотти — о ковиде: «Реал» не думал о переносе матчей, мы способны справиться с потерями

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о влиянии коронавирусной инфекции на мадридский клуб.
«Это то, с чем общество и каждый из нас должны жить, в «Реале» никогда не думали о переносе матча. Наш состав способен справиться с текущими потерями. Вирус уже не так силён, как раньше.
Мы должны быть осторожны, но нам нужно продолжать работу. В данном аспекте клуб очень требователен и проводит тесты каждый день. Но нужно смотреть вперёд», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 очка после 17 туров.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
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