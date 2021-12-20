Главный тренер сборной Украины: война с Россией сильно подкосила наши силы

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о конфликте страны с Россией.
«Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихонтьку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен», — приводит слова Петракова Obozrevatel со ссылкой на «Футбольный формат».
64-летний Петраков назначен главным тренером национальной сборной Украины в ноябре 2021 года. Ранее специалист работал в сборных Украины всех возрастов.
В Лиге наций сборной Украине достались сборные Шотландии, Ирландии и Армении. Турнир Лиги наций стартует в начале июня 2022 года, плей-офф турнира должен пройти в июне 2023 года. В 2019 году победителем Лиги наций стала сборная Португалии, в 2021 году — Франция. Турнир добавит дополнительную возможность для розыгрыша путёвки на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году.
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