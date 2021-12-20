Фанаты «Кристал Пэлас» начали сбор средств на выкуп хавбека, арендованного у «Челси»

Болельщики «Кристал Пэлас» начали сбор средств на выкуп полузащитника Конора Галлахера, арендованного у «Челси», сообщает The Sun.
Сбор пожертвований организовал фанат по имени Джек Додд. Он установил планку в £ 50 млн (€ 59 млн). Пока что от данной суммы набралось только £ 125 (€ 147,5).
Скриншот с краудфандинговой платформы.
Объясняя свою мотивацию, Джек написал на странице краудфандинговой платформы: «Давайте будем честны, не нужно много объяснений, он нам нужен, поэтому давайте заберём его».
Галлахер является воспитанником «Челси». С июля 2021 года хавбек на правах аренды выступает за «Кристал Пэлас». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Галлахер сыграл в 16 матчах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»:
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