Фанаты «Кристал Пэлас» начали сбор средств на выкуп хавбека, арендованного у «Челси»

Болельщики «Кристал Пэлас» начали сбор средств на выкуп полузащитника Конора Галлахера, арендованного у «Челси», сообщает The Sun.



Сбор пожертвований организовал фанат по имени Джек Додд. Он установил планку в £ 50 млн (€ 59 млн). Пока что от данной суммы набралось только £ 125 (€ 147,5).

Скриншот с краудфандинговой платформы.

Объясняя свою мотивацию, Джек написал на странице краудфандинговой платформы: «Давайте будем честны, не нужно много объяснений, он нам нужен, поэтому давайте заберём его».



Галлахер является воспитанником «Челси». С июля 2021 года хавбек на правах аренды выступает за «Кристал Пэлас». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Галлахер сыграл в 16 матчах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»:

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