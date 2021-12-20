«Рома» предложит € 10 млн за полузащитника «Аталанты» в январе

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер в зимнее трансферное окно может стать игроком «Ромы». Римляне готовы предложить за швейцарского футболиста, у которого заканчивается контракт в конце сезона, € 10 млн в январе. Об этом сообщает Calciomercato.



«Рома» не хочет дожидаться окончания контракта Фройлера, а хочет подписать его в январе, чтобы гарантировать переход полузащитника в свою команду. Фройлер выступает за «Аталанту» с января 2016 года, перейдя из «Люцерна».



В нынешнем сезоне швейцарский футболист в 13 матчах итальянской Серии А забил гол. Также на его счету гол и голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фройлера в € 25 млн.