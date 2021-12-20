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Томас Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «Милана»

Томас Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «Милана»
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель лично хочет видеть в своём составе француза. Специалист попросил руководство клуба приобрести защитника в зимнее трансферное окно.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, куда перешёл из «Реала» за € 21,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А француз сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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