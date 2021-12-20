Томас Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «Милана»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает El Nacional.



По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель лично хочет видеть в своём составе француза. Специалист попросил руководство клуба приобрести защитника в зимнее трансферное окно.



Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, куда перешёл из «Реала» за € 21,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А француз сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.