Томас Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «Милана»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель лично хочет видеть в своём составе француза. Специалист попросил руководство клуба приобрести защитника в зимнее трансферное окно.
Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, куда перешёл из «Реала» за € 21,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А француз сыграл в 14 матчах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 декабря 2021
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:35
-
00:27
-
00:16
- 19 декабря 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33