24 результативных действия Салаха в АПЛ до Рождества – второй результат в истории лиги

19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.

Мохамед Салах в этом матче не отличился результативными действиями, прервав серию из 15 игр в АПЛ, в которых он забивал или ассистировал своим партнёрам. Салах повторил рекордную серию Джейми Варди, но не смог её превзойти.

Всего у Мохамеда Салаха в этом сезоне Английской Премьер-лиги 15 забитых мячей и 9 голевых передач. До Рождества больше результативных действий в истории АПЛ было только у Алана Ширера в сезоне 1994/1995 – 16 голов и 9 ассистов, сообщает в «Твиттере» OptaJoe. До повторения рекорда Ширера египетскому форварду не хватило одного результативного действия.