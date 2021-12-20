«Реал» не смог забить «Кадису», нанеся 36 ударов по воротам

В ночь с 19 на 20 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Кадис». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Реал Мадрид» нанёс 36 ударов по воротам соперника, 9 из которых пришлись в створ. При этом команда не смогла забить ни одного мяча в ворота «Кадиса». Подобный показатель стал рекордным для Ла Лиги с сезона 2003/2004, когда такая статистика впервые начала отслеживаться, сообщает в «Твиттере» OptaJose.

«Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Кадис» за 17 матчей заработал 14 очков, команда располагается на 19-м месте в таблице.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао, а «Кадис» примет дома «Севилью». Первая встреча состоится 22 декабря, а вторая – 3 января.