Форсберг пропустит не менее 8 недель из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиль Форсберг пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра.

Шведский игрок был заменён 18 декабря в ходе матча «Лейпцига» и «Арминии» (0:2).

«Игрок пожаловался на боль в бедре, дальнейшие тесты показали повреждение мышцы левого бедра в районе тазобедренного сустава. Теперь Эмиль пропустит как минимум 8 недель», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

В этом сезоне Эмиль Форсберг провёл за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, шесть раз забив и два раза ассистировав своим партнёрам. Швед выступает за немецкий клуб с 2015 года, когда состоялся его переход из «Мальмё».

После 17 туров «Лейпциг» с 22 очками идёт на 10-м месте в Бундеслиге. 8 января подопечные Доменико Тедеско отправятся в гости к «Майнцу».