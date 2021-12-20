Гари Невилл поделился ожиданиями от работы Конте в «Тоттенхэме»
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19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в своём подкасте для Sky Sports прокомментировал результат матча.
Невилл сказал, что скоро команда Антонио Конте будет реальной угрозой для команд, претендующих на первую четвёрку АПЛ. Гари ожидает, что в этом сезоне «Тоттенхэм» поборется за место в четвёрке.
Лондонский клуб провёл пять матчей под руководством Антонио Конте, одержав три победы и два раза сыграв вничью. У «Тоттенхэма» на данный момент 26 очков, команда идёт на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея три матча в запасе.
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