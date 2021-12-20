Ферран Торрес – цель номер один для «Барселоны» зимой

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес является целью номер один для «Барселоны» в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, Торрес – приоритетный вариант для нового наставника клуба Хави. Игрок не вызывает никаких сомнений для тренера.
Также источник сообщает, что английский и испанский клуб уже близки к соглашению по поводу трансфера. «Манчестер Сити» просит у сине-гранатовых € 50 млн. Англичане не собираются уступать в цене, но могут дать возможность испанцам заплатить не всю сумму сразу.
Тем не менее, у «Барселоны» всё-таки есть некая проблема. Клуб имеет маленький запас для зарплаты Торреса из-за финансового фэйр-плэй. Испанцам нужно избавиться от какого-нибудь из игроков, чтобы спокойно оформить траснфер нового футболиста.
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