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Ферран Торрес – цель номер один для «Барселоны» зимой

Ферран Торрес – цель номер один для «Барселоны» зимой
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес является целью номер один для «Барселоны» в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, Торрес – приоритетный вариант для нового наставника клуба Хави. Игрок не вызывает никаких сомнений для тренера.

Также источник сообщает, что английский и испанский клуб уже близки к соглашению по поводу трансфера. «Манчестер Сити» просит у сине-гранатовых € 50 млн. Англичане не собираются уступать в цене, но могут дать возможность испанцам заплатить не всю сумму сразу.

Тем не менее, у «Барселоны» всё-таки есть некая проблема. Клуб имеет маленький запас для зарплаты Торреса из-за финансового фэйр-плэй. Испанцам нужно избавиться от какого-нибудь из игроков, чтобы спокойно оформить траснфер нового футболиста.

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