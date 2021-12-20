Гвардиола хочет, чтобы Канселу стал ключевым игроком «МС» на долгие годы
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Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы португальский защитник Жоау Канселу стал ключевым игроком команды на долгие годы, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Гвардиола видит в крайнем защитнике большой потенциал.
Также сообщается, что английский клуб начнёт переговоры по новому контракту португальца уже в 2022 году. Английская сторона планирует подписать долгосрочное соглашение.
Португальский защитник выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года, перейдя из итальянского «Ювентуса». В 17 матчах АПЛ нынешнего сезона Канселу забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету два гола и три ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.
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