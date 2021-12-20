Гвардиола хочет, чтобы Канселу стал ключевым игроком «МС» на долгие годы

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы португальский защитник Жоау Канселу стал ключевым игроком команды на долгие годы, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, Гвардиола видит в крайнем защитнике большой потенциал.



Также сообщается, что английский клуб начнёт переговоры по новому контракту португальца уже в 2022 году. Английская сторона планирует подписать долгосрочное соглашение.



Португальский защитник выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года, перейдя из итальянского «Ювентуса». В 17 матчах АПЛ нынешнего сезона Канселу забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету два гола и три ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.

Новость по теме В «Манчестер Сити» считают Канселу ключевым игроком и хотят продлить с ним контракт