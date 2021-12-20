Каррагер поделился мнением о судействе в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

19 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал работу арбитров в прошедшем матче.
«Конечно, неправильно вступать в споры с судьёй, но иногда тренеры тоже на эмоциях. Мы ведь хотим, чтобы тренеры были честными и эмоциональными, некоторые судейские решение были против «Ливерпуля». Там был стопроцентный пенальти, Гарри Кейна надо было удалять.
Год или два назад мы сомневались в необходимости VAR, сейчас к системе относятся нормально, но мы движемся в противоположную сторону. Как мы увидели, дело на в самой системе VAR, а в том, кто её контролирует», – передаёт слова Каррагера Sky Sports.
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