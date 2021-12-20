Клопп рассказал про ситуацию с коронавирусом в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с коронавирусом и мерами безопасности в клубе.
«Ты приезжаешь, делаешь тест, а потом ждёшь в машине, пока тебе не сообщат результат. Каждый раз ты ждёшь, когда игроки пройдут тестирование, чтобы понять, сколько из них смогут тренироваться и играть.
Если честно, мне кажется, что сам вирус изменился, потому что до этого нам более успешно удавалось избегать новых заражений. Не могу сказать, что в нашем поведении что-то поменялось. Мы стараемся оставаться дисциплинированными и соблюдать меры безопасности», – сказал наставник «Ливерпуля» в интервью Football Daily.
Напомним, сегодня, 20 декабря, состоится экстренное заседание английской Премьер-лиги, на котором будет обсуждаться вопрос возможной приостановки чемпионата из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией.
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