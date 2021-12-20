«Ливерпуль» планирует выручить € 17,5 млн за своего защитника

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс в ближайшее время может покинуть команду. Ряд клубов английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании футболиста. Об этом сообщает The Sun.
24-летний Филлипс в нынешнем сезоне cыграл лишь в четырёх матчах, проведя на поле в общей сложности 224 минуты. Защитник ни разу не появлялся в матчах Премьер-лиги, поэтому планирует найти команду, где будет чаще играть. «Ливерпуль» готов продать футболиста, если за него предложат € 17,5 млн.
Сообщается, что ряд клубов АПЛ заинтересованы в подписании английского защитника, но больший интерес выразили «Вест Хэм» и «Ньюкасл». В настоящее время Филлипс восстанавливается от травмы, полученной в игре Лиги чемпионов с «Миланом».
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя:
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