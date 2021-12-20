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Александр Ломовицкий заключит контракт с «Рубином» на этой неделе

Александр Ломовицкий заключит контракт с «Рубином» на этой неделе
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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий продолжит карьеру в «Рубине», сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, 23-летний футболист заключит контракт с казанским клубом на этой неделе.

Напомним, Ломовицкий выступает за основную команду «Спартака» с 2017 году. В прошлом сезоне футболист играл на правах аренды за тульский «Арсенал». В нынешнем сезоне Ломовицкий принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.

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