Артета: футболисты «Арсенала» говорят, что Уилшир — лучший на тренировках

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике Джеке Уилшире, который тренируется вместе с лондонской командой. Бывший полузащитник «канониров», выступавший за команду до 2018 года, в настоящее время находится без клуба после ухода из «Борнмута».



«Прекрасно, что он тренируется с нами. Это тот человек, который придаёт клубу особые чувства. Он каждый день приходит на занятия с улыбкой на лице, старается изо всех сил. Его талант неоспорим. Некоторые футболисты говорили, что он лучший на тренировках. Мы здесь, чтобы поддержать его следующий шаг в карьере.



Достаточно ли хорош Уилшир, чтобы играть в АПЛ? 100%, если он сомневается, я могу ему об этом сказать», — приводит слова Артеты The Sun.

«Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль:

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