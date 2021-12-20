В Москве вручили III Национальную премию спортивных комментаторов «Голос спорта». Фото

18 декабря 2021 года в Олимпийском комитете России прошла торжественная церемония

вручения Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Организатором и учредителем выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке ОКР и его главы Станислава Позднякова. Награды телекомментаторам вручались уже в третий раз.

— У комментаторов есть особая привилегия, обусловленная спецификой профессии, — они первыми сообщают о всех значимых событиях с участием наших спортсменов и команд на крупных международных соревнованиях.

Именно вы формируете отношение огромной телеаудитории болельщиков к происходящим спортивным событиям. И на вас лежит поэтому огромная ответственность. Каждое слово, мнение, оценочное суждение, высказанное в эфире, имеет большое значение как с точки зрения восприятия болельщиками итогового результата, так и для спортсменов, тренеров, специалистов — всех тех людей, кто работает на этот результат, вкладывая в него силы, знания и душу, — отметил Станислав Поздняков в своём обращении к участникам и гостям церемонии.

Ведущими мероприятия стали Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов.

— Убеждён, что авторитет премии будет расти, — сказал в приветственной речи президент РАСК Геннадий Орлов. — Современные комментаторы продолжают наше дело, профессионализм растёт, а главное, на мой взгляд, растёт объективность. Это показал уходящий 2021 год.

В общей сложности были отмечены лауреаты в 16 номинациях, среди которых второй год подряд был специальный приз «Сила в движении» — от ФК «Динамо» Москва. Столичный клуб стал первым из клубов РПЛ, кто поддержал комментаторскую премию. Также при участии бело-голубых и Олимпийского комитета России была вручена специальная премия ветеранам профессии, и этот момент стал одним из самых эмоциональных на церемонии. Легендарного режиссёра спортивных трансляций Яна Садекова и комментатора Николая Попова зал приветствовал с особой теплотой. Также участники и гости почтили память коллег, ушедших из жизни в этом году, а одна из премий теперь носит имя Юрия Розанова.

Лауреаты III Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта»

1 АЛЕКСЕЙ ПОПОВ

Премия «Народный голос спорта»

2 КОНСТАНТИН ГЕНИЧ

Премия В. Перетурина «Лучший комментатор Чемпионата Европы по футболу»

3 ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ

Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио»

4 ДЕНИС КАЗАНСКИЙ

Премия Вадима Синявского «Лучший комментатор по версии членов РАСК»

5 СЕРГЕЙ КУРДЮКОВ

Премия Николая Озерова «Лучший комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

6 ВЛАДИМИР СТОГНИЕНКО

Премия Владимира Маслаченко «Лучший комментатор по версии СМИ»

7 ОЛЬГА БОГОСЛОВСКАЯ

Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»

8 АЛЕКСАНДР ШМУРНОВ

Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

9 РОМАН ГУТЦАЙТ/ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ

Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»

10 МАРГАРИТА МАМУН

Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

11 Константин ПЕРМИНОВ, телерадиокомпания НТК (Краснодар) и Дмитрий РЫБЬЯКОВ, главный редактор АСН «Тюменская арена»

Премия Александра Иваницкого «Голос спорта-страна»

12 ЮРИЙ РОЗАНОВ

Специальный приз РАСК «Золотой голос спорта»

13 КОММЕНТ ШОУ

Специальный приз РАСК «Голос профессии»

14 МАРИЯ КИСЕЛЁВА

Специальная премия РАСК «ЧЕМПИОН»

15 ВИКТОР ГУСЕВ

Специальный приз ФК «Динамо» Москва «Сила в движении»

16 ЧЕМПИОНАТ.com

Специальная премия РАСК «Партнёр»

Совместная акция РАСК, Олимпийского комитета России и футбольного клуба «Динамо» Москва. Чествование ветеранов профессии: НИКОЛАЯ ПОПОВА, ЯНА САДЕКОВА, БОРИСА МАЙОРОВА.