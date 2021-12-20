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«Гранада» арендовала полузащитника «Барселоны»

«Гранада» арендовала полузащитника «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо оставшуюся часть сезона проведёт в «Гранаде». Испанский клуб арендовал футболиста до конца сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

22-летний испанский футболист пропустил первую часть сезона из-за того, что «Барселона» не смогла заявить своего воспитанника на сезон. В конце летнего трансферного окна сообщалось, что полузащитник может оказаться в московском ЦСКА.

Кольядо провёл 105 матчей за команды структуры «Барселоны», в которых забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Контракт футболиста истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

Команда Хави 21 декабря проведёт перенесённый матч 4-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей».

«Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче»:

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