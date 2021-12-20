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4 игрока «Барселоны» будут выставлены на трансфер в январе

4 игрока «Барселоны» будут выставлены на трансфер в январе
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Главный тренер «Барселоны» Хави определился с четырьмя игроками, с которыми хочет распрощаться в зимнее трансферное окно. Испанской команде нужно разгрузить зарплатную ведомость, если они хотят подписывать новичков в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В первую очередь «Барселона» будет искать способ расстаться с арендованным у «Севильи» форвардом Люком де Йонгом. Если клуб не найдёт команду, которая перехватит арендное соглашение, то каталонцы выплатят «Севилье» неустойку за досрочное возвращение игрока. Также «Барселона» планирует отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо, даже с учётом того, что эта сделка принесёт команде большие убытки. Испанский клуб хочет расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты и игры, которая не вписывается в тактику команды. Ещё двумя игроками, с которыми Хави хочет распрощаться в зимнее трансферное окно, станут защитник Самуэль Юмтити и вратарь Нето.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче»:

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