4 игрока «Барселоны» будут выставлены на трансфер в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави определился с четырьмя игроками, с которыми хочет распрощаться в зимнее трансферное окно. Испанской команде нужно разгрузить зарплатную ведомость, если они хотят подписывать новичков в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



В первую очередь «Барселона» будет искать способ расстаться с арендованным у «Севильи» форвардом Люком де Йонгом. Если клуб не найдёт команду, которая перехватит арендное соглашение, то каталонцы выплатят «Севилье» неустойку за досрочное возвращение игрока. Также «Барселона» планирует отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо, даже с учётом того, что эта сделка принесёт команде большие убытки. Испанский клуб хочет расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты и игры, которая не вписывается в тактику команды. Ещё двумя игроками, с которыми Хави хочет распрощаться в зимнее трансферное окно, станут защитник Самуэль Юмтити и вратарь Нето.

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