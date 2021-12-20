Клаттенбург: дал бы Кейну красную карточку в матче с «Ливерпулем»

Известный британский арбитр Марк Клаттенбург прокомментировал работу бригады судей во главе с Полом Тирни на матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (2:2).
«Если выпад Кейна в сторону Робертсона — это не красная карточка, то я не знаю, что это такое. Отпрыгнув, Робертсон избежал серьёзного повреждения. Кейну сошёл с рук его выпад, Тирни показал лишь жёлтую карточку, а арбитр на VAR Крис Кавана решил, что это не было очевидной и явной ошибкой. Я бы показал Кейну красную. То, что ты являешься капитаном сборной Англии, не означает, что у тебя есть какая-то особенная свобода действий на поле. Я никогда не относился к важным английским игрокам как-то иначе», — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.
Видеообзор матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
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