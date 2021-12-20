Определены соперники «Зенита» на первом зимнем сборе

«Зенит» в рамках подготовки к возобновлению сезона в РПЛ проведёт товарищеские матчи с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной» на первом зимнем сборе в Дубае.



«22 января «Зенит» сыграет с пловдивским «Ботевом». После 19 туров соперник занимает четвёртое место в чемпионате Болгарии. Команда из Пловдива — трёхкратный участник турнира городов-побратимов, который проводился в Ленинграде с 1982 года.



«Тракия» (название «Ботева» с 1968-го по 1989-й) сыграла с ленинградцами матч открытия первого турнира, уступив со счётом 0:3 (за «Зенит» отличились Мельников, Казачёнок и Усанов), а также заключительную игру последнего турнира городов-побратимов — 29 января 1989-го (2:0, победа «Зенита» благодаря голам Попелнухи и Чухлова).



25 января «Зенит» сыграет с «Жилиной», семикратным чемпионом Словакии. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице после 18 туров. Сине-бело-голубые никогда прежде не встречались с «Жилиной» в официальных и товарищеских матчах.



Информация о трансляциях и точном времени начала матчей будет опубликована дополнительно», — сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.



Напомним, «Зенит» закончил первую часть чемпионата России на первом месте, набрав 38 очков.